Effizienter Rechtsschutz laut EuGH in bestimmten Fällen gefährdet

Es ging dabei unter anderem um folgende österreichische Vergabevorschriften (und zwar im Bundes­bereich, wobei die Ländervorschriften sich weitgehend wenig davon unterscheiden):

Zunächst sieht das Vergaberecht vor, dass der Antragsteller in seinem Nachprüfungsantrag an das Verwaltungsgericht das Vergabeverfahren und die konkret bekämpfte gesondert anfechtbare Entscheidung benennen muss.

Der EuGH entschied, dass dies in jenen Fällen nicht zulässig ist, in denen der Auftraggeber ein Vergabeverfahren ohne vorherige Bekanntmachung durchführt, da ein effizienter Rechtsschutz dadurch praktisch unmöglich gemacht wird: Der Antrag­steller weiß ja nicht, welches Vergabeverfahren konkret geführt wird und in welcher Lage sich dieses gerade befindet (und was daher die aktuelle gesondert anfechtbare Entscheidung sein kann).