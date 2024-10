Der Auftraggeber entscheidet

Aber niemand verbietet etwa dem Auftraggeber, die Angebote nicht nur nach dem Preis zu bewerten, sondern – und zwar auch überwiegend, also mit einer Gewichtung (deutlich) über 50 %, wenn er will – mit Qualitätskriterien; z.B. solchen der Energieeffizienz, der Abfall- und Emissionsvermeidung, des Bodenschutzes oder ökologischer Bereiche der Lebenszykluskosten.

Das Erstellen einer solchen Ausschreibung ist allerdings mühsamer, da das Vergaberecht an Zuschlagskriterien hohe Anforderungen stellt: Sie müssen mit dem Auftragsgegenstand in Zusammenhang stehen, dürfen dem öffentlichen Auftraggeber keine uneingeschränkte Entscheidungsfreiheit einräumen (kein willkürlicher Ermessenspielraum), müssen transparent sein und konkret beschrieben werden, und müssen natürlich auch mit den Grundprinzipien des Vergaberechts (Diskriminierungsverbot etc.) vereinbar sein. Und, was auch nicht gerade zur Anwendung motiviert: Auch die Erstellung der Angebote sowie deren Prüfung ist aufwändiger als bei Verwendung bloß des Preises.

Bessere Unterlagen verfügbar

Was die Anwendung allerdings in den letzten Jahren wesentlich einfacher gemacht hat, ist die breite Verfügbarkeit von Publikationen und Unterlagen, die nicht nur Schlagworte liefern, sondern tatsächlich umfangreiche und detaillierte Mustertexte für solche Kriterien bieten. Beispielhaft genannt seien hier die im NABE 2020 angeführten Kriterien, oder die Vielzahl an Vorschlägen in der RVS 10.02.12 „Zuschlagskriterien für Bauaufträge im Verkehrswegebau“ (letztere Unterlage darf auch im Hochbau als Inspiration dienen).

Das Ende der Freiwilligkeit?

Wie bereits erwähnt, gilt fast all das derzeit noch auf freiwilliger Ebene. Kaum ein Auftraggeber muss eine bestimmte klimatische Qualität des Gebäudes (z.B. eine bestimmte Zertifizierung) anstreben, die nicht baurechtlich zwingend gefordert ist; oder PV-Anlagen vorsehen; oder den Einsatz ökologischer Geräte und Fahrzeuge (z.B. hinsichtlich CO2- oder Lärmemission) vorschreiben; oder ein Rückbau- und Verwertungskonzept verlangen. Aber diese Freiwilligkeit wird wahrscheinlich nicht mehr lange andauern.