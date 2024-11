Recycling-Beton

Im Rahmen des ÖBV- und FFG-Forschungsprojekts „Green Infrastructures“ wird beim U2-Ausbau erstmals der Einsatz des Recyclingbetons getestet. Dazu führen die Wiener Linien gemeinsam mit dem Betonhersteller Wopfinger Transportbeton und dem Institut für Konstruktiven Ingenieurbau (IKI) an der Boku intensive Untersuchungen durch. „Ziel ist es, einen Teil der Innenschale des künftigen Notausstiegs der Linie U2 am Quellenplatz mit Recyclingbeton und reduzierter innovativer Bewehrung herzustellen. Zu Testzwecken wird in ca. 25 Meter Tiefe ein Probefeld von ca. 112 Kubikmeter mit einer Schachtinnenschale aus Recyclingbeton errichtet und auf Einflüsse wie Frost, Wasserdruck und chemische Angriffe geprobt“, so Boku-Professor Konrad Bergmeister. Das Ergebnis soll eine Innenschale aus Recyclingbeton sein, die dieselbe Qualität aufweist wie der herkömmliche Beton.