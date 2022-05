Pfahl um Pfahl

Dabei ist die Arbeit der Bauer Spezialtiefbau am ­Linienkreuz U2xU5 so gut wie erledigt. Nach 1.352 fertiggestellten Bohrpfählen mit einer Gesamtlänge von rund 35.000 Metern und einer Tiefe von bis zu 61 ­Metern wird man Ende Mai die Baustelle räumen. "Wir werden im Oktober dieses Jahres noch einmal für 20 Bohrpfähle zurückkehren, aber im Großen und Ganzen war es das für uns", beschreibt der zweite Projektleiter Patrick Pichler das weitere Vorgehen.

Logistisch war die innerstädtische Baustelle von Anfang an für das Bauer-Team eine große Herausforderung. Allein für die Anlieferung der insgesamt fünf Großdrehbohrgeräte sowie für die zusätzlichen Schwertransporte musste aus Sicherheitsgründen die Statik der bestehenden U-Bahn-Konstruktion, die sich unterhalb von Teilen der Straße befand, nachgerechnet werden. "Prinzipiell war von Anfang an der Sicherheitsaspekt für alle Anrainer und an der Baustelle Beteiligten seitens der zuständigen ­Wiener Behörden sehr hoch", erzählt Penzenstadler. "Verständlich, vor allem, wenn man bedenkt, dass wir im Endeffekt in der Auslage arbeiten.