Tipp 6: Alarmanlage installieren

Die Kombination von mechanischem Schutz und einer Alarmanlage sei eine kluge Sache, sagt der Experte – den besten Schutz erfahre dabei, wer die Alarmanlage in enger Zusammenarbeit mit einem Sicherheitstechniker installieren lasse. Senft: "Man unterscheidet zwischen verdrahteter Alarmanlage und Funkalarmanlage." Die verdrahtete Alarmanlage sei bei Neubauten sehr zu empfehlen und in der Wartung viel günstiger, die Funkalarmanlage treffe man hingegen eher im Nachrüstungssektor an. "Egal, für welches Modell man sich entscheidet, von der Qualität sind beide hochwertig", versichert der Innungsmeister.

Je nach Wunsch gebe es unterschiedliche Methoden der Sicherung. Senft: "Bei der Außenhautabsicherung wird jedes Fenster und jede Türe mit einem Melder versehen. Wenn ein Einbrecher in ein Objekt eindringt, wird schon der erste Angriff von der Anlage erfasst und gemeldet." Die zweite, kostengünstigere Möglichkeit sei die Raumabsicherung: Hier werde an einigen Stellen im Rauminneren ein Bewegungsmelder installiert. Wenn sich jemand Unbefugter im Raum bewegt, wird Alarm ausgelöst.

Die Alarmierung erfolgt entweder über eine Sirene beim Objekt, möglich ist auch eine Weitermeldung an die Polizei oder einen Wachdienst, wobei der Vorteil eines Wachdienstes darin liegt, dass dieser auch einen Schlüssel vom Objekt haben kann, um nachzusehen, was passiert ist. Und schließlich könne der Alarm auch auf ein Handy geleitet werden, so Senft.