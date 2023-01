Geprüft feuerbeständig

In diesem Zusammenhang besteht die Herausforderung oft darin, Anforderungen an den baulichen Brandschutz mit einem hochwertigen Design in Einklang zu bringen. Hier setzt die Expertise des deutschen Metallbauspezialisten Versco an. Das Unternehmen fertigt - je nach individuellem Kundenwunsch - besonders filigrane, optisch hochwertige und gleichzeitig feuerbeständige Brandschutzelemente für den Innen- und Außenbereich an. Zum Portfolio zählen unter anderem Brand- und Rauchschutztüren, die nach DIN 18095 und DIN 4102 geprüft und bauaufsichtlich zugelassen sind. Sie sind als Variante mit Brand- oder Rauchschutz einzeln oder als Kombination erhältlich. Für Brandschutztüren im Außenbereich verfügt Versco darüber hinaus über eine CE-Kennzeichnung gemäß der EN 14351-1:2006 + A2:2016 und EN 16034:2014.

Auch Fenster und Festverglasungen erfüllen die gesetzlichen Anforderungen an Feuer- und Rauchschutzabschlüsse und sind - wie die Türen - aus Stahl oder Aluminium erhältlich. Die Brandschutzelemente erfüllen die Widerstandsklassen T30/F30, T60/F60 oder T90/F90. Brandschutzelemente mit der Kennzeichnung T90 oder F90 sind dabei beispielsweise bis zu 90 Minuten feuerbeständig. "Wir unterstreichen die individuelle Besonderheit unterschiedlichster Gebäude unter Einhaltung strenger Sicherheitsvorschriften“, erklärt Lutz Fehringer, Geschäftsführer der Versbach Metallbau GmbH.