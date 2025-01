Spiraltore der „Next Generation“

Vier Varianten

Das EFA-SST Therm minimiert Energieverluste durch thermisch getrennte EFA-Therm Isolierlamellen. Dadurch erreicht das Tor auch einen brillanten U-Wert von 1,4 W/m²K und ist damit unser Star in Sachen Nachhaltigkeit. Es eignet sich besonders für Hallen- und Gebäudeabschlüsse und ist durch die isolierten Lamellen auch als Lärmschutzanwendung geeignet.

Das EFA-SST Alux ist durch doppelwandige Aluminium-Lamellen sehr robust in seiner Bauweise. Obendrein ist die Toranlage nach DIN EN 12424 mit der Windklasse 5 zertifiziert, kann also auch bei höchster Windbelastung in Betrieb bleiben.

Das Schnelllauf-Turbotor EFA-STT Clear besticht durch die rasche Öffnungsgeschwindigkeit von 3,2 Meter pro Sekunde. In Kombination mit den EFA-Clear Klarsichtlamellen, die für eine freie Sicht mit offenen Blickachsen sorgen, bietet dieses Tor ein hohes Maß an Sicherheit und Geschwindigkeit bei jeglichen Abläufen mit vielen Beteiligten.

Das Schnelllauf-Turbo-Rolltor EFA-STR Flex ermöglicht mit seiner Öffnungsgeschwindigkeit von bis zu 4,0 Meter pro Sekunde eine effiziente und schnelle Logistik. Der Grund für diese enorme Geschwindigkeit liegt im Torblatt, das aus PVC-beschichtetem Polyestergewebe sowie Verstärkungen aus Aluminiumprofilen besteht, in Kombination mit der Efaflex-Spiraltechnik.

Ausstattung für spezifische Anforderungen

Abgerundet wird das Tor-Angebot durch vier optionale Ausstattungspakete für spezifische Anforderungen. So gibt es zum einen das Kältepaket, das besonders für einen Einsatzbereich von -1 bis -25 Grad Celsius geeignet ist. Zum anderen gibt es ein Prozesspaket, das in Logistik- und Fertigungsbereichen zum Einsatz kommt. Des weiteren stehen noch die Pakete Security 1 mit mechanischer Verriegelung sowie Security 2 mit automatischer Verriegelung zur Verfügung. Beide Pakete können jeweils in eine bestehende Alarmanlage eingebunden werden. (gw)