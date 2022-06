40 Jahre 1a Installateure

Paul Apfelthaler, Geschäftsführer der 1a-Marketingberatung, unterstrich, dass die 1a-Gemeinschaft heute die bedeutendste Kooperation der Haustechnik-Branche sei. Und dies, obwohl es wohl nicht ganz so einfach sein dürfte, eine Gruppe derartiger Individualisten auf eine gemeinsame Idee einzuschwören. Dazu bedürfe es laut Apfelthaler konkreter und greifbarer Leistungen, viel Kreativität und oft auch ungewöhnlicher Ideen.

Neben dem neuen Logo 1984 war dies sicherlich der sogenannte Plakatskandal 1986 mit dem Claim "Wer heizt mir richtig ein", bei der eine frierende Frau mit nacktem Oberkörper gezeigt wurde. Dies mobilisierte nicht nur den Werberat, sondern brachte die 1a-Installateure auch ins Studio der ZIB 2.

Natürlich wurden aber auch wichtige Serviceleistungen der 1a-Installateure umgesetzt. So bietet die Gruppe seit 1993 österreichweit einen 1a-Notdienst an, und genießt dabei laut zahlreicher Erhebungen eine hohe Zufriedenheit unter den Notrufsuchenden.

Wesentlich für die 1a-Gemeinschaft sei von Beginn an die Partnerschaft mit dem Großhandel gewesen. In all den Jahren habe die heutige SHT als verlässlicher Partner mit ihren Leistungen die 1a-Installateure unterstützt. Paul Apfelthaler brachte es in seiner Ansprache auf den Punkt: "Dass wir heute dieses Jubiläum feiern, verdanken wir jenen Menschen, die sich von dieser Idee begeistern haben lassen. Und dass wir in dieser langen Zeit so viel erreicht haben und noch immer mit frischen Ideen am Markt in der Position bestehen, ist der Verdienst vieler Menschen".