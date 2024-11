Nachdem „Der Kreis“, Systemverbund für Küchen- und Badspezialisten, Schreiner und Innenausbauer aus Leonberg in Deutschland, bereits im September 2024 seinen 45-jährigen Geburtstag begehen konnte, feierte im Oktober nun auch die erste Ländergesellschaft ihr vierzigjähriges Bestehen. „Der Kreis“ Österreich Geschäftsführer und Gastgeber Martin Laireiter begrüßte mit seinem Team dazu Anfang Oktober im Wiener Marriott Hotel 260 geladene Gäste der österreichischen Küchenbranche zum zweitägigen Jubiläumskongress. Die Gründung der Gesellschaft in Österreich 1984 war ein bedeutender Schritt für den Verbund, so Gründer Ernst-Martin Schaible. „Der erste Schritt über die Landesgrenzen Deutschlands hinaus, nachdem ich mein Unternehmen gerade fünf Jahre zuvor gegründet hatte.“ Für den Visionär war es aber auch eine Herzensangelegenheit, in Österreich Fuß zu fassen: „Ich liebe Österreich wie meine zweite Heimat, bin seit meiner Jugend in den Bergen zuhause und bis heute begeisterter Skifahrer.“ Die Erfolgsgeschichte von „Der Kreis“ Österreich begann 1983, als die Vorstände der AÖK (Arbeitsgemeinschaft österreichischer Küchenspezialisten) auf Ernst-Martin Schaible mit dem Wunsch zukamen, im starken Einkaufsverbund in Deutschland aufgenommen zu werden, um die Konditionsvorteile auch für den österreichischen Markt zu nutzen. Motiviert durch diesen Erfolg und die positiven Erfahrungen, gründete Ernst Martin Schaible ein Jahr später die erste Ländergesellschaft in Salzburg. Heute sind daraus europaweit neun erfolgreiche Ländergesellschaften und Geschäfts- und Kooperationsaktivitäten in 21 Ländern geworden. (gh)