80 Jahre Ringer Gerüste und Schalungen

Herausforderungen meistern

Das Familienunternehmen Ringer habe in den vergangenen Jahren rund 32 Millionen Euro in die Entwicklung des Stammsitzes und die Produktionsstätten in Regau investiert, sagt Geschäftsführer Peter Rungger: „Da wir rund 70 Prozent unseres Umsatzes in Österreich erwirtschaften, sind auch wir von der Baukrise stark betroffen.“ Robert Traxl, Technischer Geschäftsführer will diese Herausforderungen „durch Optimierungen, Innovationen, Flexibilität und Anpassung an die Marktanforderungen“ meistern.