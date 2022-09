Advanced Building Skins Konferenz & Expo 2022

Die 17. Advanced Building Skins Konferenz & Expo, die von 20. – 21. Oktober 2022 in Bern stattfindet, widmet sich dem Thema Brandschutz bei Fassaden. Bezugnehmend auf die Brandkatastrophe beim Grenfell Tower in London 2017, wird beleuchtet welche Auswirkungen der Einsatz falscher Produkte in der Fassade bei Ausbruch eines Feuer haben können.

Bei der diesjährigen Konferenz ist es gelungen mehrere renommierte Architektur- und Ingenieurbüros sowie Fassadenunternehmen als Mitveranstalter zu gewinnen. Diese organisieren jeweils eine Session zu einem Bauprojekt oder zu den Schwerpunkten wie Brandschutz, architektonische Membranen oder Fassadensanierung.

Die Vorträge, in englischer Sprache gehalten, werden auch als Webcast live übertragen. Die audio-visuelle Aufzeichnung wird während und nach der Konferenz zur Verfügung stehen. Die über 120 Präsentationen werden ein Jahr lang online abrufbar sein. Das detaillierte Programm ist unter https://abs.green/2022 zu finden.

Die Teilnahmegebühr beträgt 680 Euro und beinhaltet Mittagessen, Kaffeepausen sowie die Konferenzdokumentation mit den Manuskripten der Referenten. Die Anmeldegebühr für die Online-Teilnahme beträgt 280 Euro. Frühbucher, die sich bis zum 31. August 2022 anmelden, erhalten 10 Prozent Rabatt.