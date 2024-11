Im Heiz- und Energietechnikbereich in Messehalle 20 und im Sanitär- und Installationsbereich in Halle 21 sind nur noch einige, wenige Restplätze verfügbar. Die Präsentationsflächen der Baubranche in Halle 19 sind vollständig belegt.

Im Heizungsbereich werden viele der großen Marken vertreten sein, darunter auch namhafte Unternehmen aus den Segmenten Holzheizungen, Wohnraumlüftung und Warmwasserbereitung wie Fröling, Hargassner, ETA, Ökofen, Solarfocus, Guntamatic, Windhager/BWT und Herz. Zugleich zeigen auch die Anbieter für multienergetische Systeme, wie Walter Bösch und Wolf, ihre Produkte. Im Bereich Wärmepumpen können Besucher mit Unternehmen wie Ochsner, Stiebel Eltron, KNV, Heliotherm und IDM rechnen.