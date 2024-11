Ausgezeichnete Meister*innen

Den diesjährigen ersten Platz beim "LignoramAward" erreichte David Wollwang aus Wölfnitz, Kärnten, der an der HTBLA Hallstatt seine Meisterprüfung abgelegt hat. Sein Meisterstück "LoominaRoom" ist für die Aufbewahrung von Kameras und Fotografie-Zubehör bestimmt. Den hervorragenden zweiten Rang belegte Sophie Stückler aus Reichenfels in Kärnten. "Ein Stück-Bar" ist ein Bar-Möbel, das durch hochwertiges Handwerk, kreative Planung und zeitlose Eleganz punktet. Mit einem eingebauten Tablett und Platz für neun Flaschen ist das Meisterstück nicht nur äußerlich, sondern auch funktional "top". Auf Platz drei im Ranking der Fachjury landete Lukas Henke, der seine Prüfung ebenfalls an der HTBLA Hallstatt ablegte. Sein Aufbewahrungs-Möbel heißt "Weekender" und besticht durch die Materialwahl und die ästhetische Kombination aus Amerikanischer Nuss und schwarz gepulvertem Volledelstahl. "Zudem punktet es mit einer durchdachten Gestaltung und der gelungenen Verbindung von Funktionalität und Ästhetik", so die Jury-Begründung. Die meisten Stimmen des Publikums sicherte sich Robin Bess aus Wien. Seine Hängekorpus-Bar "Nuru" überzeugte durch die edle Holz-Kombination, ausgeklügelte Technik und wohltuenden Duft. (gh)