Austrian Standards: Jahrestagung Bau 2024

Regeln und Standards für die grüne Transformation

Auf der Fachtagung behandelt werden, wie die Baubranche in der aktuell schwierigen wirtschaftlichen Lage die ambitionierten Klimaziele erreichen kann – und welche Regeln und Standards dafür relevant sind. Drei Fragen stehen dabei im Mittelpunkt:

Welchen praktikablen Rahmen schaffen die Green Laws für klimapositives Planen und Bauen?

Welche Standards setzen sich beim Messen von ökologischen, sozialen und wirtschaftlichen Nachhaltigkeitszielen in der Baupraxis durch?

Wie werden kreislauffähige Bauprojekte erfolgreich umgesetzt? Welche Tools sind dabei nützlich?

Der Event wird von Bauzeitung-Chefredakteur Martin Hehemann moderiert. Zahlreiche renommierte Sprecher*innen stehen auf dem Programm. Zu ihnen zählen unter anderem die Architektin Katharina Kothmiller, Tim Joris Kaiser (EU-Kommission), Alexander Passer (Professor an der TU Graz), Hildegund Figl (Österreichisches Institut für Bauen und Ökologie) oder Caroline Palfy (Loud 4 Planet). An einer Diskussionsrunde zum Abschluss der Veranstaltung nehmen Gerald Beck (Austrian Real Estate ARE), Markus Engerth (Strabag) und Isabella Stickler (Alpenland) teil.

Die Teilnahme an der Jahrestagung Bau 2024 ist kostenlos – sie ist vor Ort in Wien oder online via Livestream möglich. Alle weiteren Informationen und die Möglichkeit zur Anmeldung finden Sie hier: https://www.austrian-standards.at/de/standardisierung/aktuelle-themen/dialogforum-bau-oesterreich/jahrestagung-bau-2024