Muskel-Skelett-Erkrankungen gehören zu den häufigsten arbeitsbedingten Erkrankungen weltweit. Aufgrund von Muskel-Skelett-Erkrankungen (MSE) gibt es in der EU einen hohen Anteil an Arbeitsunfähigkeitstage. In Österreich gaben 2015 rund 60 Prozent der befragten Arbeitskräfte an, in den letzten zwölf mit Beschwerden im Muskel-Skelett-Bereich konfrontiert gewesen zu sein. Laut Wifo-Fehlzeitenreport hatten in Österreich 2019 rund ein Fünftel (21,3 %) aller Krankenstandstage MSE als Ursache, wobei der Krankenstand durchschnittlich 15,5 Tage dauerte.

Die AUVA-Unfallstatistik zeigt, dass rund jeder zehnte anerkannte Arbeitsunfall zwischen 2015 bis 2020in Zusammenhang mit einer "Bewegung des Körpers unter/mit körperlicher Belastung" steht. Wobei sich von 2015 auf 2020 die durchschnittliche Dauer des Krankenstands aufgrund von MSE verlängert hat. Sind die Erwerbstätigen 2019 durchschnittlich 15,5 Tage ausgefallen, waren es 2020 schon 16,9 Tage.