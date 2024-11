Umfassendes Rahmenprogramm

Neben den Innovationen der Aussteller bietet die Messe wieder spannende Highlights:Auch auf verschiedenen Bühnen, bei Sonderschauen und auf jeder Menge Erlebnisfläche lässt sich die Zukunft der Baubranche entdecken. Dazu zählen Vorträge und Diskussionsrunden mit Expert*innen beim Forum "The Future of Building", Impulsvorträge und Diskussionen zu aktuellen Forschungsergebnissen und zukunftsweisenden Innovationen im Forum "Innovation Hub" oder exklusive Einblicke in Messe-Neuheiten auf der "Exhibitor Stage".