Der Steirer Wolfgang Ramminger holte am 15. Oktober die Bronze-Medaille im Bewerb der Bautischler*innen bei den Berufsweltmeisterschaften, die heuer als "Special Edition" in insgesamt 15 Ländern ausgetragen wurden. Die Tischler*innen waren vom 11. bis zum 14. Oktober in Basel in der Schweiz am Start. "Für mich geht mit dieser Medaille ein absoluter Traum in Erfüllung. Ich habe im Vorfeld nie mit einem derartigen Erfolg spekuliert, umso größer ist nun die Freude über Bronze", freut sich Ramminger. Sein persönlich gestecktes Ziel, ein Platz unter den besten fünf, hat er damit mehr als erfüllt: "Ich habe während der Wettkampftage alles gegeben, mein volles Leistungsvermögen abgerufen. Die internationale Konkurrenz war bärenstark, dementsprechend glücklich bin ich nun mit dem Erfolg, aber auch mit meiner Leistung. Danke an alle, die mich dabei unterstützt haben, dieses Ziel zu erreichen: Danke an meine Familie, meinen Trainer Wolfgang Fank, aber auch meinen Arbeitgeber, die Tischlerei Hasenburger." Weltmeister wurde Rammingers Mitstreiter aus China, Silber ging an Taiwan.