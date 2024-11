Biomassekonferenz in Graz 2026

Vernetzungsmöglichkeiten

Die CEBC will den Austausch und die Zusammenarbeit innerhalb der Branche fördern. Dafür wird es ein neues Zusatzangebot geben, ausgewählte Arbeiten in einem international anerkannten Fachjournal veröffentlichen zu können. Doch das gewachsene Dispositiv zeigt sich auch auf Ebene der Initiatoren: Erstmalig werden die Universität für Bodenkultur Wien (BOKU) und die Montanuniversität Leoben neben u.a. dem Österreichischen Biomasse-Verband, der Landwirtschaftskammer Steiermark und der BEST - Bioenergy and Sustainable Technologies GmbH.die Konferenz mitveranstalten.