Unbekannte Stücke

Der Wettbewerb läuft wieder nach dem Modus "der unbekannten Stücke" ab. Diese neue Ordnung wurde 2022 in Vorarlberg zum ersten Mal erprobt und entpuppte sich als großer Erfolg und als ein gerechtes Prozedere, das allen Teilnehmenden die gleichen Chancen auf den Sieg ermöglicht. So erfahren die Wettbewerbsteilnehmer*innen auch heuer wieder erst am Tag der Meisterschaften, welches Möbel zu fertigen ist. Dieses wird mit den Betreuenden zuerst am Plan besprochen, dann muss eine Holzliste erstellt und schließlich mit traditionellen Verbindungen ein Stück hergestellt werden. So spielen die Kandidat*innen alle ihre fachlichen Kompetenzen direkt am Wettbewerbstag aus, ein Üben im Vorfeld ist nicht Möbel. Natürlich ist aber in der Vorbereitung ein Trainieren klassischer Verbindungen ratsam.