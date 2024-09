Comeback für die "Handwerk"

Vier Messebereiche & Rahmenprogramm

Die Messe ist in vier Bereiche gegliedert, die sich auf die Stärken der jeweiligen Gewerke konzentrieren. Auf der Fachmesse für Tischlerei und Holzbau trifft sich die heimische Tischler- und Holzbaubranche, es werden neue Technologien, Trends und Materialien vorgestellt sowie "Investitionsentscheidungen getroffen. Es besteht somit eine ideale Kombination aus Ausstellung und Marktplatz", heißt es von Seiten der Messeleitung. Neu ist eine eigene Fachmesse für Metall, ergänzt wird das Angebot um die Fachmesse für Werkzeug, Arbeitsschutz und Berufsbekleidung sowie um die Fachmesse für Farbe, Oberflächen und chemisch-technische Produkte. "Funktionale Oberflächen gewinnen in jeder Branche stark an Bedeutung. Logisch also, dass Farben und Lacke sowie innovative Produkte zum Beschichten, Abdichten, Kleben, Verlegen und Reinigen einen eigenen Schwerpunkt auf der Handwerk 2025 darstellen", hört man aus Wels. Neben der Fachmesse gibt es ein umfangreiches Rahmenprogramm mit Vorträgen, Side-Events von Branchenverbänden und -organisationen sowie den Netzwerkabend "Lange Nacht des Handwerks" am Donnerstag, dem 20. März 2025.