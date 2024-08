Countdown zur Messe "Bau Energie Wohnen"

Erneuerbare Energien im Blickpunkt

Doch nicht nur Holz steht im Mittelpunkt. Mit „Erlebnis.Küche“ wird ein weiterer Akzent gesetzt. Hier rückt die Küche als Kommunikationszentrale des modernen Haushalts ins Rampenlicht. In einer Showküche und durch interaktive Präsentationen sollen die neuesten Küchentrends und Technologien gezeigt werden. Die Küche, so die Botschaft, ist längst nicht mehr nur der Ort, an dem gekocht wird, sondern ein sozialer Treffpunkt, ein Raum für Austausch und Begegnung.

Ein weiteres zentrales Thema der Messe ist die Nutzung erneuerbarer Energien. In Vorträgen und Ausstellungen werden aktuelle Entwicklungen in den Bereichen Heizung, Stromerzeugung, Isolierung und Energiespeicherung beleuchtet. Es wird deutlich: Die Herausforderungen, die durch den Klimawandel entstehen, erfordern innovative und nachhaltige Lösungen, die auf dieser Messe vorgestellt werden sollen.