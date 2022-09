Nach der erfolgreichen Premiere im Vorjahr dreht sich am 1. Dezember 2022 im "Schuppen 52" im Hamburger Hafen wieder alles um die Zukunft des Dachhandwerks. Beim zweiten Creaton Zukunftstag gibt etwa Digitalisierungsexperte Ömer Atiker in seiner unterhaltsamen Keynote "Digitale Transformation: Wahn, Wunsch und Wirklichkeit" Tipps, wie sich die Digitalisierung auch für Unternehmen abseits von Apple oder Amazon nutzen lässt.

Die mentalen Folgen des stressigen Handwerkeralltags beleuchtet Psychologe und Autor René Träder. In seinem Vortrag zeigt er Wege auf, wie der Umgang mit Stress gelingen kann und wie sich die psychische Resilienz auch im Team trainieren lässt. Und der Fußballexperte und ehemalige FIFA-Schiedsrichter Urs Meier verrät, wie man selbst unter Druck fundierte Entscheidungen trifft und diese mit Kompetenz, Humor und klarer Linie durchsetzt.