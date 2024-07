Der "Karat RS" hat in der Kategorie Innovation den Red Dot: Best of the Best gewonnen und wurde am 24. Juni 2024 in Essen bei der Preisverleihung mit der Red Dot Trophäe Best of the Best prämiert. Die begehrte Auszeichnung Red Dot ist das international hochgeachtete Siegel für hervorragende Gestaltungsqualität.

Der "Karat RS" hatte kurz vor dieser Prämierung bereits den iF Design Award 2024 gewonnen und ist damit in diesem Jahr noch vor seiner Markteinführung doppelt Design-prämiert.

(bt)