Das International Year of Glass mitgestalten

2022 ist das Internationale Jahr des Glases. Auf der ganzen Welt wird in diesem Jahr mit Aktionen, Aktivitäten und Veranstaltungen auf den Werk- und Baustoff Glas aufmerksam gemacht. Auch Österreich beteiligt sich am IYOG 2022.

Der Fachverband der österreichischen Glasindustrie macht bereits seit dem Frühling mit verschiedenen Sujets auf die Vielseitigkeit des Werkstoffs aufmerksam. Mit bunten, kachelartigen Sujets und den Fragen zu den Themen "Was wär' das Leben ohne Glas", "Was wär' die Umwelt ohne Glas", "Was wär' Bauen ohne Glas" etc. sollen Interessierte auf die eigens gestaltete Website unser-glas.at gelenkt werden, wo sie mehr über den Werkstoff Glas erfahren können. Zudem werden digitale Banner auf Instagram, Facebook und diversen Websites geschaltet. In Kürze startet die zweite, breit angelegte Kampagne: Vom 19. September bis 16. Oktober 2022 werden digitale Banner, TikTok-Videos etc. auf sozialen Medien ausgespielt.