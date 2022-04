Das ist die neue Intertool

Neue Schwerpunkte, neue Produktgruppen

Das Messekonzept beinhaltet drei neue Schwerpunkte: Additive Fertigung, Automatisierungstechnik und Digitalisierung – eine Fokussierung, die sich aus dem Feedback seitens der Branche und des Messebeirats ergibt. "Alle reden über Industrie 4.0 und IIoT", sagt Christine Kosar, Head of Operations Industry, "aber wie funktioniert das wirklich? Wie kann es in der Praxis umgesetzt werden?" Die Erweiterung der Ausrichtung wird sich 2022 in deutlich vielfältigeren Produktgruppen niederschlagen – bis hin zu aktuellen Trends wie Pay-per-Use, flexibler Kleinserienfertigung, künstlicher Intelligenz oder Glokalisierung.