Der Designmonat Graz widmet sich von 3. Mai bis 2. Juni 2024 ganz dem Thema "What Now!?". Er rückt das Leistungsspektrum der Designszene in der City of Design Graz wieder einen Monat lang in den Vordergrund. Ein dichtes und vielfältiges Programm an Ausstellungen, Vorträgen, Präsentationen, Führungen und vielem mehr bringen den Wert und die Bedeutung von Design an die Öffentlichkeit.