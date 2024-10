Die Veranstaltung „verschafft Einblicke in verschiedene Aspekte dieses wichtigen Zukunftsthemas“, so die Bauakademie. „Es werden die Auswirkungen der Nachhaltigkeit auf Bauunternehmen, Vor- und Nachteile von Regulativen, innovative Ansätze in der Architektur und Bauweise sowie die Herausforderungen und Chancen in der Projekt- und Immobilienfinanzierung aufgezeigt.“ Auf dem Symposium sprechen unter anderem der Leiter der Bauakademie OÖ Harald Kopecek, Landesinnungsmeister OÖ Norbert Hartl und Deutschmann von Heid & Partner Rechtsanwälte. Alle relevanten Informationen zum OÖ Bausymposium am 7. November finden Sie hier: www.ooe.bauakademie.at