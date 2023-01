Hansens Erbe

Als nächstes ging es in den neuen Sitzungssaal des Bundesrats. Die Länderkammer tritt künftig in einem Saal zusammen, der früher vorrangig für Budgetausschüsse genutzt wurde. Ins Auge stechen hier unter anderem die großen Radluster an der Decke. Sie wurden von Theophil Hansen entworfen und nun im Zuge der Sanierung restauriert und mit LED-Technik nachgerüstet. Nach einem Abstecher in den Empfangssalon, in dem am Sonntag Preisträger*innen des österreichischen Jugendmusikwettbewerbs "prima la musica" am angemieteten Bösendorfer-Flügel spielten, führte die Runde weiter in den Bundesversammlungssaal. Der Saal stammt noch aus der Entstehungszeit des Gebäudes unter Theophil Hansen und wurde nun von Spezialist*innen sorgfältig restauriert. Hier wird am 26. Jänner die Angelobung von Alexander Van der Bellen zu seiner zweiten Amtszeit als Bundespräsident stattfinden. In der Beletage waren Abstecher in die Büros der Präsident*innen von Nationalrat und Bundesrat möglich. Außerdem gab es die Gelegenheit, in der Säulenhalle mit Vertreter*innen aller Parlamentsfraktionen zusammenzutreffen.