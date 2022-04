Das war die Webuild Energiesparmesse

Im Fokus standen aufgrund der rasant steigenden Energiepreise und der Ukrainekrise vor allem Fragen rund um erneuerbare Energieformen wie Holz, Pellets oder Photovoltaik und Fragen zur Versorgungssicherheit. Die Themen Energiesparen, Energieeffizienz, und erneuerbare Energien waren Schwerpunkte der Fachvorträge und Beratungsgespräche an den Messeständen, ein hoher Andrang war auch in den Sanitärhallen zu erkennen, wo vor allem das Thema "Das Badezimmer als Rückzugs- und Erholungsraum" im Vordergrund stand. Die Aussteller*innen aller Messebereiche Bau, Bad, Energie und Wohnen erlebten über das Wochenende einen regelrechten Ansturm und zeigten sich am letzten Messetag mehr als zufrieden mit ihrer Teilnahme an der Messe.