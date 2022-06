Anfang Juni war es endlich soweit und der Zieglerverband beging die Feierlichkeiten mit zahlreichen Vertreter*innen aus der (Bau)wirtschaft und vielen weiteren Freunden des Ziegels in der Bauakademie Oberösterreich/Steyregg. "Beweise belegen, dass bereits vor 8.000 Jahren Ziegel verbaut wurden, beispielsweise in den Stadtmauern Jerichos“, erklärte Zieglerverband GF Rudi Ecklmayr im Rahmen der Feierlichkeiten. "Aber Ziegelbau ist deshalb weder verstaubt noch alt, ganz im Gegenteil! Der Ziegel ist nach wie vor der beliebteste Wohnbau-Baustoff und das aus vielerlei Gründen: Er steht für 100 Prozent österreichische Wertschöpfung und ist in Sachen Beständigkeit, Nachhaltigkeit und Sicherheit ein Meister seiner Klasse.“

Dem schlossen sich die geladenen Gäste an und verbrachten einen geruhsam Abend, bei dem nicht nur einmal auf die vergangenen sowie nächsten 100 Jahre des Verbands angestoßen wurde.