Die Außerirdischen sind gelandet

Die Tischler Trophy, ein Kooperationsprojekt zwischen der OÖ Tischlerinnung und der OÖ Bildungsdirektion, verantwortet von Landeslehrlingswart Claudia Hindinger und Fachinspektorin Annemarie Thallner, bringt jungen Menschen den Werkstoff Holz und den Beruf der Tischlerin, des Tischlers schon in der Schule näher – und möchte damit auch die Berufswahl erleichtern. An der heurigen Veranstaltung, die im Schuljahr 2023/2024 in Oberösterreich zum achten Mal stattfand, beteiligten sich 19 Klassen der 7. Schulstufe Mittelschule. Für die Aufgabenstellung hatten sich die Verantwortlichen wieder etwas Besonderes einfallen lassen. Unter dem Motto "Ein Außerirdischer landet bei euch in der Schule und hat eine Zeitkapsel in seinem Körper verborgen", konnten die Schülerinnen und Schüler ihrer Kreativität freien Lauf lassen. Das gesamte Material für den Bau der Objekte wurde von der Landesinnung, dank der Unterstützung der Firmen Keplinger, J. u. A. Frischeis Linz und M. Hechenblaickner Holzhandel, bereitgestellt. Bei der praktischen Umsetzung wurden die Schulklassen von je einem Patronanztischler unterstützt. Die Schüler*innen besuchten die Tischlerei, holten sich Tipps für die handwerkliche Umsetzung und bauten dann selbst im Werkunterricht oder über die Talenteförderung ihren Lieblingsplatz zum Lernen.