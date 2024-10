Die besten Dachdecker*innen, Spengler*innen und Glaser*innen

Dank an Lehrlingswarte und Firmen

Bundesinnungsmeister Walter Stackler hob bei der Siegerehrung nicht nur den Einsatz der 33 Mädchen und Burschen aus allen Bundesländern hervor: "Den Firmen, die ihre Lehrlinge unterstützen und für den Bewerb freigestellt haben, sei ein ganz herzliches Dankeschön ausgesprochen. Und ohne die Lehrlingswarte in allen Bundesländern wäre so ein Wettbewerb nicht möglich – stellvertretend für alle seien die Bundeslehrlingswarte Anton Matlas für die Dachdecker, Thomas Jäger für die Glaser in Abwesenheit des verhinderten Marton Simonics und Marcel Peer für die Spengler erwähnt. Ein besonderer Dank für ihren unermüdlichen Einsatz geht außerdem an den Tiroler Berufsgruppensprecher der Dachdecker, Hannes Stöckholzer und an den Tiroler Lehrlingswart der Spengler, Markus Felder."

(bt)