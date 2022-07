Alle teilnehmenden Lehrlinge erhielten Sachpreise der Sponsoren BMI Austria GmbH, Eternit Österreich GmbH, Roto Frank DST Vertriebs-GmbH, Tondach Gleinstätten AG, Velux Österreich GmbH und Würth HandelsgesmbH. Von der Landesinnung der Dachdecker gab es gestaffelte Geldpreise. Innungsmeister Friedrich Sillipp lobte die Leistung aller teilnehmenden Lehrlinge. In sechs Stunden mussten sie eine Flächendeckung in Faserzement-Doppeldeckung inklusive Kehlausdeckung mit eingebundener Herzkehle zu fertigen.

Die beiden Erstplatzierten haben sich für den Bundeslehrlingswettbewerb qualifiziert, der am 15. und 16. September in Hallein stattfindet.

(bt)