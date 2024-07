Die Gesichter der Dach+Holz 2026

Die 21-jährige Theresa Damm absolviert derzeit ihren Gesellenabschluss im Zimmererhandwerk und befindet sich in der Ausbildung bei der Zimmerei Frank in München. Bereits in der neunten Klasse machte sie ein Praktikum in einer Zimmerei und entschied sich dafür, sich in diesem Beruf weiterzuentwickeln. Und auch andere dafür zu begeistern: Sie hat bei verschiedenen Berufsinformationstagen an Schulen und auf Messen wie der Internationalen Handwerksmesse in München mitgewirkt, um Jugendliche über Karrierewege im Zimmererhandwerk zu informieren. Theresa ist von dem Werkstoff Holz begeistert: "Ich liebe es, wie Holz riecht und was man daraus alles machen kann. In meiner Ausbildung freue ich mich besonders auf die Herausforderung, neue Dinge anzugehen und sie dann auch zu schaffen – sowohl für mich selbst als auch gemeinsam mit anderen." Mit ihrem Engagement für die Nachwuchsförderung glaubt sie, dass sie die Dach+Holz International hervorragend repräsentieren kann.