Endlich wieder glasstec!

Internationaler Architekturkongress: Zukunftsweisendes Bauen mit Glas

Glas steht in der Architektur seit jeher für Transparenz, Leichtigkeit und Vielseitigkeit. Glas war und ist der Stoff für visionäre Zukunftsentwürfe und wegweisende Bauten der Moderne. Aber: Welchen Beitrag leisten Glasfassaden zur Unabhängigkeit von fossilen Ressourcen und zum Wohlbefinden der Menschen in einem wärmer werdenden Klima? Welche technischen und gestalterischen Potenziale bietet Glas in der Architektur heute? Antworten auf diese Fragen liefert am 22. September der Internationale Architekturkongress "Weitblick. Zukunftsfähige Architektur mit Glas" anlässlich der glasstec in Düsseldorf.

Im Programm präsentieren acht Vertreter*innen namhafter Architektur- und Ingenieurbüros, die Pionierarbeit beim Planen und Bauen mit Glas leisten, ihre spannenden Themen.

