Was für ein Finale! Die Ergebnisse der achten Berufs-Europameisterschaften in Danzig (Polen) zeigen eindrucksvoll, was Leidenschaft zum Beruf und eine fundierte Ausbildung bewirken können: So räumte Österreich bei den EuroSkills 2023 vom 5. bis 9. September mit insgesamt 18 Medaillen (sieben in Gold, sechs in Silber und fünf in Bronze) so richtig ab und holte damit die meisten Auszeichnungen aller 32 teilnehmenden Nationen. Damit ist es für das Land die dritterfolgreichste EM – nach Budapest 2018 (21 Medaillen) und Graz 2021 (33 Medaillen). Österreich hält damit bei 147 Medaillen in der EuroSkills-Historie (63 Gold-, 54 Silber- und 30 Bronzemedaillen). Zusätzlich sicherte sich das Team Austria 2023 neun "Medallions for Excellence", die für außergewöhnliche Leistungen nach den Podestplätzen vergeben werden.