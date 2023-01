Erster Österreichischer Dachtag

Am Donnerstag, dem 27. April 2023 findet der erste "Österreichische Dachtag" unter Organisation der Dachakademie in Wien statt. Hochkarätige Expert*innen erörtern aktuelle Themen für Fachleute aus der Dach- und Fassadenbranche. Inhaltlicher Schwerpunkt des Dachtages 2023 sind die Themen Nachhaltigkeit, Dachbegrünung, Photovoltaik und deren Probleme und Lösungen am Dach.

Die Programmhighlights:

"Klimawandel und Energiekrise – Zukunft des Bauens und Auswirkungen auf die Gebäudehülle", Ing. Werner Linhart, Sachverständiger

"Anregungen zur Vermeidung von Flachdachärgerlichkeiten aus der Sicht des Sachverständigen", Ing. Walter Seitl, Bausachverständiger

"Beurteilung der Zuverlässigkeit von Flachdachkonstruktionen bei nachträglicher PV-Anlagenmontage", Wolfgang Hubner, Institut für Flachdachbau und Bauwerksabdichtung

"Neue Normen & Co.", Ing. Günther Braitner, Technisches Büro Braitner

"Worauf kommt es bei der Gestaltung des Bauvertrags an? Aktuelle Fälle, Probleme & Lösungen", Mag. Pia Kern, Gheneff – Rami – Sommer Rechtsanwälte GmbH & Co KG

Im Anschluss an die Vorträge wird es einen gemütlichen Ausklang geben.

(bt)