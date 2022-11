Wichtiger denn je

Vom 26. Februar bis 2. März 2023 findet die Euroshop, laut Veranstalter "The World´s No.1 Retail Trade Fair" am Messegelände Düsseldorf statt. Hier finden die internationale Handelswelt und ihre Partner*innen bereits zum 21. Mal zusammen – "und das ist wichtiger denn je", so Moebius weiter. Gerade nach den letzten drei herausfordernden Jahren sei der Handel auf der Suche nach Kontakten, Chancen und Perspektiven, wie sie eine globale Innovations- und Informationsplattform wie die Euroshop bieten könne: "Der stationäre Einzelhandel wurde von der Corona-Krise hart getroffen. Jetzt ist Zeit zu handeln. Viele Unternehmen haben gerade die Monate der Schließung genutzt, um ihre Flächen zu überdenken und neu zu gestalten, und investieren in umfassende Umgestaltungsprojekte. Da kommt die Euroshop genau richtig", so Moebius.