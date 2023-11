Fachseminar Diisocyanate

Seit 24. August 2023 muss man eine Schulung nachweisen, wenn man Bauprodukte verwendet, die mehr als 0,1 Gewichtsprozent an Diisocyanaten enthalten. Darunter fallen zahlreiche Schäume, Lacke, Klebstoffe u.v.m. Deshalb bieten die Wiener Landesinnungen der Gruppe Baunebengewerbe ihren Mitgliedern am 23. November ein Fachseminar an, das als offizielle Schulung gilt. Anhand der Grenzwerteverordnung (GKV) wird bei diesem rund zweistündigen Seminar die richtige Einschätzung und Beurteilung von Diisocyanaten erklärt und geeignete Maßnahmen beim Umgang mit Diisocyanaten erläutert.

Zielgruppe:

Personen, die für den sicheren Umgang mit Chemikalien im Betrieb Verantwortung tragen

Verwender*innen von Chemikalien

Sicherheitsfachkräfte, Arbeitsmediziner*innen

Giftbeauftragte

Seminarinhalte:

Ausgewählte Grundlagen zum Verhalten von Stoffen in der Luft und zur Überwachung der Exposition am Arbeitsplatz

Die Beschränkung fordert als Inhalt der Schulung unter anderem: Chemische Eigenschaften der Diisocyanate Toxität (einschließlich akuter Toxität) Exposition gegenüber Diisocyanaten Arbeitsplatzgrenzwerte Ursachen von Sensibilisierung Geruch als Indikator für Gefahren Risikorelevanz der Flüchtigkeit Viskosität, Temperatur und Molekulargewicht von Diisocyanaten Persönliche Hygiene



Anmeldungen bitte an baunebengewerbe@wkw.at oder hier.

Wann: 23.11.2023, 17:00 Uhr

Ort: Wirtschaftskammer Wien, Straße der Wiener Wirtschaft 1, 1020 Wien

(bt)