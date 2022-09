Fachtagung für Photovoltaik und Stromspeicherung

In Kooperation zwischen dem Bundesverband Photovoltaic Austria (PV Austria) und der Technologieplattform Photovoltaik (TPPV) stehen Anfang Oktober im Rahmen ihrer jährlichen Tagung zahlreiche Themen rund um Photovoltaik (PV) und Stromspeicherung im Mittelpunkt.

Mit dem Slogan "Photovoltaik als Schlüsseltechnologie für ein energieunabhängiges Europa" macht die Tagung die Energiekrise zu ihrem Leitthema, das sich über das zweitägige Tagungsprogramm spannt. In den unterschiedlichen Tagungsblöcken werden besonders am ersten Tag das Comeback der europäischen PV-Industrie thematisiert und Innovation und Forschung in und aus Österreich großgeschrieben.

Am zweiten Tag widmen sich die Fachvorträge einerseits den Herausforderungen des zukünftigen Stromnetzes und andererseits der Speicherung von Sonnenstrom. Highlights der Fachtagung Über 40 nationale und internationale Vortragende beleuchten die aktuellen Themen aus unterschiedlichen Perspektiven. Die Auszeichnung der besten Photovoltaik Forschungsprojekte, die Break-Out Session zur PV-Offensive der Stadt Wien sowie ein eigener Workshop zum aktuellen Thema "Agri-PV" runden die Fachtagung ab.

In den Pausen können Teilnehmer*innen am begleitenden Marktplatz der Innovationen direkt mit den Fachfirmen in Kontakt treten und sich bei der Poster- und Videoausstellung über neue Forschungsprojekte informieren und dabei auch gleich für ihren Favoriten abstimmen. Zum Ausklang des ersten Veranstaltungstages lädt die TPPV zudem zum beliebten Abendempfang, bei dem sich die Teilnehmer*innen (extra Anmeldung vorab erforderlich) in entspannter Atmosphäre weiter vertiefen können.

Anmeldungen und alle weiteren Informationen gibt es hier: www.pvaustria.at/fachtagung-pv-speicher.