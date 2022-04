Fenster-Türen-Treff 2022

"Wir haben uns, nach einer bitteren Absage 2021, entschieden, den Fenster-Türen-Treff in den Juni 2022 und damit in die wärmere Jahres­zeit zu verlegen und erhoffen uns dadurch die Veran­stal­tung als Präsenz­ver­an­stal­tung, mit einem entspre­chenden Covid-19-Präven­ti­ons­kon­zept, durch­führen zu können", so Seminarleiter Peter Schober von der Holzforschung Austria.

Der Bogen des Programms spannt sich diesmal von der Planung von "Licht und Schatten", über die Dos and Don´ts bei Gutachten bis zum Schutz des persönlichen Eigentums. Ergänzt und aufgelockert werden die technischen Vorträge durch eine Podiumsdiskussion und den Blick eines Hirnforschers auf unsere Leistungsfähigkeit.

