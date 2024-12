Fenster-Türen-Treff 2025

Seminarleiterin Julia Bachinger hat ein abwechslungsreiches Programm mit Vorträgen aus Forschung, Technik, Praxis und Recht zusammengestellt. Themen sind unter anderem Ansätze zirkulärer Nachnutzung und Wertschöpfung in der Fenster-, Türen- und Sonnenschutzbranche. Über Herausforderungen und zukünftige Anforderungen, die dadurch auf unsere Branche zukommen, werden in einer Podiumsdiskussion fachkundige Expert*innen diskutieren. Neben neuen Erkenntnissen aus der Forschung zu den Themen Lüftung, Sonnenschutz und Oberflächenbehandlung werden Neuerungen beim Fenster- und Türeneinbau vorgestellt. Ein Einblick in die langjährige Prüfpraxis der HFA und handfeste rechtliche Ratschläge zu kleinen Klauseln, die eine große Wirkung haben, runden den Branchentreff ab.

Kooperationspartner des Fenster-Türen-Treff sind wie gewohnt der Verein Plattform Fenster Österreich, die Bundesinnung Tischler und Holzbauer und auch der Bundesverband Sonnenschutztechnik Österreich.

Details zur Veranstaltung und Anmeldung findet man hier.

(bt)