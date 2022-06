Themenblock Planung

Semi­nar­leiter Peter Schober von der Holz­for­schung Austria eröff­nete am 9. Juni die Veran­stal­tung in der Mozartstadt. Das Fenster aus der Sicht der Archi­tektin zeigte Rita Oberei­sen­buchner bei Ihrem Keynote-Vortrag und verglich histo­ri­sche mit heutigen Anfor­de­rungen unter dem Motto: Fenster sind kein Zubehör. Ihre Botschaft: Fenster sind essen­ziell für ein Gebäude und sollten als wert­volle Ausstat­tung im Budget einen fixen Platz haben, da sie auch nach außen das Erschei­nungs­bild des Hauses prägen.

Das bestä­tigte auch Peter Andres (Andres + Partner Part­ner­schaft GmbH), der dem Publikum die Wich­tig­keit des Tageslichts für das mensch­liche Wohl­be­finden näher­brachte. Sein Fazit: Bei jeder Beschat­tung von Glas zahlt man einen Preis bei der Natür­lich­keit des Tages­lichts. "Wir müssen darauf Rück­sicht nehmen, dass Tages­licht unver­zichtbar ist", so der Experte.

Johann Gerst­mann vom Bundes­ver­band Sonnen­schutz­technik schlug in dieselbe Kerbe. Er erläu­terte, dass sich das Leben und Arbeiten in den letzten 50 Jahren in Innen­räume verla­gert habe und bei der Planung zu beachten ist, ausrei­chend natür­li­ches Sonnen­licht hineinzulassen.