Frauenthal EXPO mit Besucherzuwachs

Erstmals war auch die Elektrobranche vertreten

Zu entdecken gab es Trends und Lösungen für die Bereiche Sanitär, Installation, Heizung und Klima und heuer erstmals Elektro. Für den Tiefbau und die Industrie wurden die neuesten Highlights bei Armaturen und Rohrleitungstechnik präsentiert. Am Puls der Zeit war der Veranstalter Frauenthal mit einem breiten Angebot zu E-Mobilität, Photovoltaik und Stromspeicher. Auch der Installateur*innen-Nachwuchs bekam mit "Mission2Skills" auf der EXPO eine Bühne und konnte zeigen, wie professionell die jungen Menschen an Aufgaben herangehen.

Thomas Stadlhofer, Vorstandsvorsitzender der Frauenthal Handel Gruppe, zieht sehr zufrieden Bilanz: „Bei der dritten Auflage unserer EXPO haben wir die Ausstellungsfläche verfünffacht. Mehr Platz, mehr Aussteller, mehr Besucher –unsere Rechnung ist eindeutig aufgegangen. Dass so viele Kunden kamen, ist für uns die Bestätigung, dass wir 2018 mit der Ausrichtung einer Branchenmesse die richtige Entscheidung getroffen haben. Dass wir heuer am ehemaligen Standort der Aquatherm so viele Kunden begeistern konnten, freut uns natürlich ganz besonders.“

Dragan Skrebic, Gesamtverantwortlicher Vertrieb & Marketing, ergänzt: „Wir konnten Kunden vom Bodensee bis zum Neusiedlersee begrüßen. Das heißt, die Strahlkraft der EXPO geht weit über Wien hinaus. Auch die vielen Elektriker, die auf der EXPO waren, sehen wir als Bestätigung des Konzepts „Die ganze Haustechnik unter einem Dach“.

Kurzweiliges Infotainment

Frauenthal hat damit ein Format geschaffen, das einen Austausch zwischen Industrie, Handwerk und Großhandel schafft. Verbraucher*innen hatten keinen Zutritt. Zusätzlich sorgen zahlreiche Fun-Aktivitäten für Unterhaltung: Heuer waren dies etwa unter anderem die "Alles Lösung Dance Company", die auf den Gängen mit Tanzeinlagen für Aufsehen sorgte, Fußball-Legende Ivica Vastić, der mit den Besucher*innen plauderte und Bälle signierte, eine Torschusswand und natürlich die traditionelle EXPO-Party am Donnerstag.

Auf der "Alles Lösung"-Bühne präsentierte der Veranstalter zudem ein abwechslungsreiches Programm. In den hochkarätig besetzten Podien diskutierten Expert*innen über Themen wie z.B.: die Digitalisierung der SHK-Branche, den Fachkräftemangel sowie Trends im Wohnbau.

Dragan Skrebic: "Wir haben in den drei Messe-Tagen unseren Besuchern das komplette Leistungsangebot der Haustechnik geboten, haben gemeinsam mit unseren Ausstellern die Branche gefeiert. Ich bin überzeugt, dass ein Besuch auf der Messe für alle eine sehr gut investierte Zeit war und dass jeder Kunde den Schwung mit in den Arbeitsalltag nehmen kann. So gelingt der perfekte Einstieg ins Herbstgeschäft." Stadlhofer ergänzt: "Diese EXPO ist eine Steilvorlage für Überlegungen, wie man die Branche in zwei Jahren zusammenbringen kann."

In der kommenden Printausgabe der GEBÄUDE INSTALLATION zeigen wir wie gewohnt eine Auswahl jener Produktneuheiten, die auf der EXPO zu sehen waren - und zwar jeweils nominiert von den entsprechenden Industrievertreter*innen.