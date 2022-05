Frauenthal Expo startet Ticketvergabe

Auf 18.000 m² lässt Frauenthal heuer vom 14. bis 16. September in der Messe Wien auf doppelt so viel Fläche wie 2020 eine Messe-Welt entstehen, die die gesamte Haustechnik unter einem Dach zeigt: Sanitär, Installation, Heizung, Klima, Armaturen und Rohrleitungstechnik für Tiefbau und Industrie plus – heuer neu – Elektro.

Die Expo-Halle ist bis auf den letzten Meter ausgebucht: 141 Aussteller und das komplette Leistungsspektrum der Frauenthal Handel Gruppe sind ein kräftiges Signal für diese Fachmesse. Besucher*innen, die bereits an den ersten beiden Expo-Messen teilgenommen haben, wissen, dass sie im September drei Tage voller Begegnungen, Produkt-Highlights, Erfolgs-Lösungen, Fachgespräche, Spaß, Spannung, Standpartys und ein kostenloses kulinarisches Programm erwarten. Laut Veranstalter Frauenthal soll diese Expo noch besser, noch größer und noch komfortabler als ihre Vorgänger werden und so der Messebesuch einen noch größeren Wissensvorsprung bei Sortiment-Neuheiten und Lösungen bringen.

Dragan Skrebic, Gesamtverantwortlicher Vertrieb & Marketing (rechts im Bild neben CEO Thomas Stadlhofer) dazu: "Auf der Frauenthal Expo bekommen Besucher*innen unzählige Ideen, die sie im Geschäftsalltag noch erfolgreicher machen. Der Bogen spannt sich hier von neuen Produkten, die den Zeitgeist der Konsument*innen treffen und die Auftragsbücher füllen, über Lösungen, die die Arbeit effizienter von der Hand gehen lassen und den Gewinn steigern, von digitalen Angeboten, mit denen man Informationen immer griffbereit hat, bis hin zu den vielen praktischen Tipps und Tricks zu Einsatz, Einbau und Verkaufsargumenten, die Aussteller zu ihren Produkt-Neuheiten zu erzählen haben".

