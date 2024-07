Die Zukunft von Glas in der Architektur

In der anschließenden Podiumsdiskussion war die Zukunft des Glases in der Architektur Gegenstand eines durchaus kontroversen Meinungsaustausches. Themen wie tragende oder beheizbare Glaswände sowie ein differenzierter Umgang mit Materialien und Konstruktionen standen dabei im Mittelpunkt. Die Teilnehmenden waren sich einig, dass die Baubranche trotz der aktuellen Herausforderungen optimistisch in die Zukunft blickt. Nie zuvor gab es so viele Möglichkeiten, nachhaltige Konzepte zu diskutieren und umzusetzen.

Der Abend endete mit anregenden Gesprächen auf der Dachterrasse des Leopold Museums und hinterließ einen positiven und optimistischen Eindruck einer gestaltbaren und nachhaltigen Umwelt.

(bt)