Glasbautechniker*innen kürten ihre Staatsmeister

Die Staatsmeisterschaften der Glasbautechniker konnten Covid-bedingt nicht im Rahmen der AustrianSkills im Jänner im Messezentrum Salzburg ausgetragen werden. Sie fanden von 10. bis 12. Mai in der HTL Kramsach in Tirol statt. Acht Teilnehmer kämpften im Wettbewerb um ein Ticket bei EuroSkills 2023 in Polen.

In den drei Wettbewerbstagen hatten sie insgesamt 16 Stunden Zeit, um eine Glasvitrine mit integriertem Bleifeld anzufertigen. Dabei waren sowohl Elemente des klassischen Handwerks als auch der modernen Glasbautechnik gefragt. Zusätzlich zur Grundaufgabe folgten während des Wettbewerbs regelmäßig Zusatzaufgaben, die den Anspruch an Qualität und Schnelligkeit stetig steigerten.

Am 12. Mai standen die drei Besten schließlich fest: Gold ging an Philipp Pfeiler von Glas-Süd Anna Elisabeth Greiner in Mureck in der Steiermark. Silber errang Christopher Schneider, Glas Schneider in Hopfgarten im Brixental in Tirol, und die Bronzemedaille holte sich Johannes Riepler von der Riepler Glaserei GmbH in Ampass in Tirol. Die große Siegerehrung fand am Donnerstagabend im "Inntalerhof" statt.