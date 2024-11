Glasscherb'ndanz 2025

Das gesellschaftliche Highlight der österreichischen Glasbranche, die Glasscherb'ndanz, finden 2025 wieder als Sommerball, und zwar am 5. September, statt. Als Veranstaltungsort hat sich das Hotel Andaz am Belvedere mit seiner Rooftopbar bewährt.

SV-Symposium 2025

Die 19. Kärntner Glasfachtage, das Symposium für Sachverständige, Meister und Glasverarbeiter findet von 25. bis 27. September 2025 im Hotel Amerika-Holzer am Klopeiner See in Südkärnten statt.

