Es waren zwar etwas weniger Gäste als gewohnt in die neue Location, das Hotel Andaz Vienna am Belvedere, gekommen, doch das tat der Stimmung keinen Abbruch – knapp 100 Glaser*innen aus ganz Österreich tanzten am 21. Juni 2024 in den Sommer. Abkühlung konnte man sich in der Rooftopbar im 16. Stockwerk gönnen, die, umgeben von einer gläsernen Brüstung, einen unvergleichlichen Blick über die Stadt bescherte.

Auch im Ballsaal gab es natürlich Highlights: Ehrungen verdienter Unternehmer und die Ehrung des amtierenden Europameisters in Glasbautechnik Philipp Pfeiler, der neben einem großzügigen Scheck auch die Silberne Ehrennadel der Bundesinnung verliehen bekam. Unter Beifall wurden außerdem die Sieger des Austrian Glastechnik Awards ausgezeichnet, die in den Kategorien Außenraum, Innenraum und Glaskunst tolle Projekte eingereicht hatten.

Kurz vor Mitternacht folgte dann der beliebteste Programmpunkt, die große Tombola, bei der wieder prall gefüllte kulinarische Körbe glückliche Besitzer*innen fanden. Zur musikalischen Untermalung der Band Sumawind wurde bis in die frühen Morgenstunden getanzt und gefeiert.

(bt)

Klicken Sie in der unten stehenden Galerie durch die Bilder der Glasscherb´ndanz 2024!