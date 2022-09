Wissenstransfer in konzentrierter Form

"Die glasstec 2022 kam genau zum richtigen Zeitpunkt, um der Glasindustrie nach den Veränderungen durch die Pandemie und in einer schwierigen weltwirtschaftlichen Situation wieder Orientierung zu geben. Das Feedback der Teilnehmerinnen und Teilnehmer fällt dabei eindeutig aus: Als Präsenzmesse ermöglicht die glasstec in einzigartig konzentrierter Form einen intensiven Erfahrungsaustausch und Wissenstransfer auf globaler Ebene sowie eine unvergleichliche Dichte an Innovationen und Lösungen", resümiert Erhard Wienkamp, Geschäftsführer der Messe Düsseldorf.

Diesen Eindruck teilt auch Egbert Wenninger, CCO und Mitglied der Geschäftsleitung der Grenzebach Maschinenbau GmbH, Vorsitzender des Forum Glastechnik im VDMA sowie Vorsitzender des Ausstellerbeirates der glasstec: "Wir sind sehr zufrieden mit dem Verlauf der Messe! Es war die absolut richtige Entscheidung, an der glasstec teilzunehmen. Wir merken die positive Stimmung in den Teams, bei Kunden und neuen Kontakten. Persönliche Treffen und die Möglichkeit, Innovationen an den Maschinen vor Ort zu sehen und im wahrsten Sinne des Wortes zu begreifen, das hat einfach gefehlt in den letzten Jahren. Jetzt wird einem die Bedeutung einer Messe wie der glasstec so richtig bewusst."